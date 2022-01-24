Прокуратура Бакчарского района выявила 25 нарушений на лесоперерабатывающих предприятиях

На трех предприятиях отсутствовали паспорта отходов Фото: Густаво Зырянов

В Бакчарском районе в ходе проверки прокуратура обнаружила 25 нарушений на лесоперерабатывающих предприятиях. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму более 120 000 рублей, сообщили в пресс-службе Томской области.

Уточняется, что на трех предприятиях отсутствовали паспорта отходов, также не были представлены сведения об оплате за негативное воздействие на окружающую среду, не велся учет в области отходов и потребления. Кроме этого, на предприятиях работали люди, не обученные мерам пожарной безопасности. Также установлено, что производственные строения не были обеспечены пожарной сигнализацией.

На одном из предприятий ненадлежащим образом были оформлены трудовые отношения, а также выявлены нарушения максимальной продолжительности рабочего дня.

По результатам проверки прокуратурой района было возбуждено 25 дел об административных правонарушениях. Виновным назначены предупреждения и штрафы на сумму более 120 000 рублей.

Также 28 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры.