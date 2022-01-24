В Томской области найден погибшим пропавший 13 января 38-летний мужчина

Мужчина перестал выходить на связь 13 января 2022 года Фото: "Лиза Алерт"

В Томской области найден погибшим 38-летний Петушков Андрей Витальевич, о местонахождении которого не было известно с 13 января 2022 года.

Накануне волонтеры «Лизы Алерт» просили помощи в поисках пропавшего мужчины. Уточнялось, что томич перестал выходить на связь с 13 января 2022 года и мог находиться как в Томской области, так и в Кемерове.

В понедельник, 24 января, волонтеры сообщили, что мужчина найден погибшим.

«Петушков Андрей Витальевич найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении «Лизы Алерт».

Причины гибели мужчины не называются, как и место, где нашли его тело.