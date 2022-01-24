История с «убежавшей» ванной в томских Зеленых горках получила продолжение

В Томске в микрорайоне Зеленые горки история с «убежавшей» ванной получила продолжение Фото: Регион-70 Томск

В Томске в микрорайоне Зеленые горки история с «убежавшей» ванной получила продолжение. Находчивые дети приспособили ее для катания с горок. Видео опубликовано в паблике «Регион-70».

Напомним, необычное ЧП позабавило соцсети утром 22 января в Томске. Чугунная ванна «уехала» от своего хозяина, едва не сбила детей на тротуаре и чуть не попала в ДТП на «зебре».

В очередном видеоролике юные томичи залезли в ванну и попытались съехать с горы, однако во время спуска ванна перевернулась.

Жители Томска в комментариях активно обсудили эту веселую историю и вспомнили свое детство.

«Мы в детстве не только на ваннах с горки катались, кобра с фонарного столба, кинескоп от телевизора», – вспомнил былое томич.

«Раньше ватрушек не было, на тазиках эмалированных катались, было дело», – добавили комментаторы.