История с «убежавшей» ванной в томских Зеленых горках получила продолжение

В Томске в микрорайоне Зеленые горки история с «убежавшей» ванной получила продолжение Фото: Регион-70 Томск
В Томске в микрорайоне Зеленые горки история с «убежавшей» ванной получила продолжение. Находчивые дети приспособили ее для катания с горок. Видео опубликовано в паблике «Регион-70».
Напомним, необычное ЧП позабавило соцсети утром 22 января в Томске. Чугунная ванна «уехала» от своего хозяина, едва не сбила детей на тротуаре и чуть не попала в ДТП на «зебре».
В очередном видеоролике юные томичи залезли в ванну и попытались съехать с горы, однако во время спуска ванна перевернулась.
Жители Томска в комментариях активно обсудили эту веселую историю и вспомнили свое детство.
«Мы в детстве не только на ваннах с горки катались, кобра с фонарного столба, кинескоп от телевизора», – вспомнил былое томич.
«Раньше ватрушек не было, на тазиках эмалированных катались, было дело», – добавили комментаторы.