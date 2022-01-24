В Томске полицейские спасли лежавшего на снегу в нижнем белье мужчину

Утром 11 января в Октябрьском районе Томска патрульные полицейские заметили женщину, которая звала на помощь Фото: Владислав Пирогов

Полицейские в Томске спасли мужчину, который лежал под окнами дома в одном нижнем белье. Обнаружила томича женщина, которая и позвала проезжавших мимо патрульных, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Утром 11 января в Октябрьском районе Томска патрульные полицейские заметили женщину, которая звала на помощь.

Стражи порядка поспешили на помощь и увидели, что рядом с женщиной под окнами дома лежит тело мужчины в одном нижнем белье. Полицейские сообщили об этом в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району и вызвали на место происшествия скорую помощь.

До прибытия медиков полицейские накрыли мужчину бушлатом и оказали первую медицинскую помощь.

Правоохранителям удалось установить, что мужчина проживает в квартире на втором этаже, также было открыто балконное окно. Позже стало известно, что дома томич находился один.

На данный момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Спустя время в адрес томских полицейских поступила благодарность от жительницы Верхнекетского района за спасение жизни сына.

Женщина поблагодарила сотрудников ОР ППСП ОМВД России по Октябрьскому району города Томска Сергея Агеева, Кирилла Егорова, Александра Избышева, Николая Тезикова.