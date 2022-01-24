Жителя Зырянского района обвиняют в краже имущества из гаража

Мужчина украл из гаража электроинструменты и вывез их на своем автомобиле. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в Зырянском районе местный 22-летний житель обвиняется в краже имущества из гаража. Предварительно сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"12 января 2021 года в утреннее время дежурную часть ОМВД России по Зырянскому району поступило сообщение от жителя с. Зырянское, 2001 года рождения, который обнаружил пропажу имущества из гаража", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что входе розыска им удалось найти 22-летнего подозреваемого. Мужчина украл из гаража электроинструменты и вывез их на своем автомобиле. Стражи порядка смогли найти обвиняемого по слезам шин на снегу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет свободы.