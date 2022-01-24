В Томске 24 января ожидается до минус 17 градусов

В Томской области также прогнозируется снег, в отдельных районах изморозь. Фото: Василий Вахрин

В Томске в понедельник будет морозно, но без сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В понедельник, 24 января, в Томске будет дуть переменный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха днем ожидается около -15…-17°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области также прогнозируется снег, в отдельных районах изморозь. Ветер переменный 2-7 м/с. Днем столбики термометров опустятся до -15…-20°С. На дорогах местами гололедица.