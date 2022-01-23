В доме-памятнике на улице Савиных в Томске откроется гостевой дом

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Завершить восстановление дома-памятника на улице Савиных в Томске планируется летом 2022 года. Об этом сообщает АиФ-Томск со ссылкой на РИА Томск.

По словам арендатора Алексея Будникова, в восстановленном домена улице Савиных, 10а летом 2022 года планируется открыть гостевой дом. В нем как хостельное, так и «нехостельное» размещение.

На сегодняшний день ремонт здания уже завершается, работникам осталось лишь облагородить близлежащую территорию.

В новом гостевом доме будет шесть номеров, а на цокольном этаже откроется кафе. Названия у нового объекта пока нет.