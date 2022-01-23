Два жителя Томской области скончались от COVID-19 за сутки

Всего за время пандемии в Томской области выявили 64 743 случая коронавируса Фото: Густаво Зырянов

За минувшие сутки в Томской области коронавирусом заболели 157 человек, выздоровели 479 пациентов, скончались 2 человека. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего за время пандемии в Томской области выявили 64 743 случая коронавируса, выздоровели 59 557 пациентов, умерли 696 человек.

По данным на 23 января, в России в течение пандемии коронавирусом заболели более 11,1 миллиона человек, более 10 миллионов человек выздоровели, 326 112 умерли.