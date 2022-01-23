Жители Томской области более одиннадцати тысяч раз нарушили ПДД за неделю

О своих штрафах томичи могут узнать в личном кабинете на сайте или в приложении "Госуслуги" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшую неделю в Томской области зафиксировано более 11 тыс. нарушений правил дорожного движения, из которых примерно 7,6 тыс. - нарушения скоростного режима.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, на территории региона каждый день с помощью видеокамер фиксируются нарушения дорожного движения. За минувшую неделю их было зарегистрировано 11 173, из которых 7618 нарушений скоростного режима.

О своих штрафах томичи могут узнать в личном кабинете на сайте или в приложении "Госуслуги". Также эта информация есть на сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе "Проверка штрафов".