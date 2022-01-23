Сотрудники Росгвардии помогли упавшему на льду 61-летнему томичу

Фото: пресс-служба Росгвардии по Томской области.

В Томске на помощь 61-летнему мужчине, который поскользнулся на льду и повредил ногу, пришли сотрудники Росгвардии. Пострадавший был доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Томской области.

В ведомстве рассказали, что росгвардейцы патрулировали по Комсомольскому проспекту, когда увидели лежащего на тротуаре мужчину, который не мог встать. Стражи порядка подошли к томичу и выяснили, что он шел на работу, поскользнулся и упал. Встать он не мог из-за сильной боли в ноге.

Росгвардейцы вызвали мужчине скорую помощь, медики увезли пострадавшего в больницу с предварительным диагнозом «закрытый двухлодыжечный перелом левой ноги».