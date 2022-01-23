В Томской области для выявления омикрона будут применять экспресс-тесты

Выявлять микрон в Томской области будут с помощью экспресс-тестов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выявлять микрон в Томской области будут с помощью экспресс-тестов. Применение этих тестов позволит оперативно определять инфицированных людей, сообщил заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Томской области Егор Медведь в интервью программы "Утро России" на канале "Россия 1".

По его словам, своевременная изоляция заболевшего предотвращает заражение большого количество людей. Именно поэтому были разработаны экспресс-тесты, которые уже на следующей неделе поступят в Томскую область.

Медведь добавил, что применение этих тестов позволит прервать цепочку передачи вируса.

Как добавил заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Томской области, с появлением экспресс-тестов в регионе больше не нужно будет для определения типа вируса отправлять его в референц-лаборатории в Вектор-Новосибирск или Омск.