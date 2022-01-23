В Томске более 30 домов отключат от электричества 24 января

Более 30 домов отключат от электричества 24 января. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 24 января, более 30 жилых домов останутся без света на время проведения плановых ремонтов оборудования. Об этом сообщили "Горсети".

Так, с 09:00 до 11:00 свет отключат в домах:

Белинского проезд 4;

пер. Спортивный 5,6/1,7,8,13;

пр-кт Фрунзе 13,15;

ул. Белинского 14,18,20-а,20/1;

ул. Гоголя 39.

С 11:00 до 13:00 электроэнергии не будет по адресам:

Белинского проезд 4;

пер. Спортивный 5,6/1,7,8,13;

пр-кт Фрунзе 13,15;

ул. Белинского 14,18,20-а,20/1;

ул. Гоголя 39.

В период с 14:00 до 16:00 обесточат дома:

ул. Киевская 109/8;

ул. Красноармейская 120-а,122,122/1;

ул. Осипенко Полины 8-а;

ул. Усова 21/4,21/5,21/6,21/9.