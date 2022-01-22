Жителя Колпашево обвиняют в убийстве знакомого

На данный момент заведено уголовное дело и направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в Колпашево местный 42-летний житель обвиняется в убийстве знакомого. Мужчина уже ранее бывал в местах лишения свободы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Колпашевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что мужчина, который ранее уже сидел в тюрьме, выпивал со знакомым, с которым там и познакомился. У друзей завязался конфликт, в ходе которого, обвиняемый нанес потерпевшему не менее шести ударов по рукам и в область груди. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

На данный момент заведено уголовное дело и направлено в суд.