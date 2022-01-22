Коронавирус в Томске на 22 января: + 148 новых случаев заражения

491 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 22 января 2021 года, в Томской области выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 64 586 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 491 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 59 078 человек.

За последние сутки в стране выявлено 57 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 681 пациентов скончалось, 25 525 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 11 044 986 человек, 325 433 скончались, 10 000 577 выздоровели.