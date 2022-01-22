В Томске 22 января всех студентов угостят кофе за посещение библиотеки

В этот день каждый год традиционно студенты, которые посетят библиотеки, получат подарки в честь своего праздника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 22 января всех студентов, которые посетят библиотеку, угостят чашкой кофе. В городе проходит ежегодная акция «Лови момент! Читай, студент!», сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Сегодня во всех 26-ти муниципальных библиотеках Томска стартует ежегодная акция «Лови момент! Читай, студент!», посвящённая Дню российского студенчества», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что в этот день каждый год традиционно студенты, которые посетят библиотеки, получат подарки в честь своего праздника. Акция продлится до 25 января.

Уточняется, что все учащиеся вузов и колледжей. Которые в эти дни придут в библиотеку поучиться или взять книги, получат единый читательский билет и вкусный подарок – чашку кофе. Для участия в акции необходимо иметь при себе студенческий билет и паспорт для тех, кто пришёл в библиотеку впервые.