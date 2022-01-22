В Томске объявили торги на проведение капитального ремонта лицея №8

Торги проводятся на полную сумму, которая необходима для проведения ремонта школы. Фото: 2ГИС

Томская власть объявила торги на проведение капитального ремонта лицея №8. Начальная цена контракта составляет около 280 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Руководству города удалось достигнуть договорённости с региональными властями о выделении недостающего финансирования - 80 млн - из бюджета области. Средства выделены в качестве дотации на обеспечение сбалансированности бюджета города», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что торги проводятся на полную сумму, которая необходима для проведения ремонта школы. К заложенным на эти цели средства в бюджете на 2021 года и плановый период 2022-2023 годов были добавлены около 107 млн рублей по решению, выработанному совместно администрацией города и депутатами Думы Томска в ходе работы согласительной комиссии по бюджету на 2022 год.

В ведомстве отметили, что по документации, организация, которая выиграет аукцион, должна будет отремонтировать трехэтажное здание, а также выполнить необходимые реставрационные работы. Помимо этого, компания должна будет отремонтировать строение №3 возле лицея, в котором расположены мастерские.