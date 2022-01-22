Жительница Томской области из-за мошенников лишилась более 500 тысяч рублей

Под видом сотрудника банка, сказал женщине, что с ее имени была создана заявка на смену номера, который привязан к банковскому счету. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области местная жительница лишилась более 500 тысяч рублей из-за мошенников. Женщину обманул лжесотрудник банка, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по обратилась местная жительница, он пояснила, что на её мобильный телефон поступил звонок, неизвестный мужчина представился сотрудником службы безопасности одного из банков", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что мошенник, под видом сотрудника банка, сказал женщине, что с ее имени была создана заявка на смену номера, который привязан к банковскому счету. Помимо этого, на нее одобрен кредит, а денежные средства поступили на счет мошенников.

После чего, потерпевшей позвонил мужчина, который представился следователем. Он пояснил, что занимается расследованием случаев дистанционных мошенничеств, для большей убедительности он предложил потерпевшей проверить номер телефона, с которого совершается звонок, в сети Интернет. Злоумышленник рассказал женщине, что в данный момент она стала объектом атаки мошенников и для сохранения своих денежных средств необходимо следовать его инструкциям.

Далее уточняется, что выполняя инструкции злоумышленников потерпевшая оформила в одном из банков потребительский кредит в общей сумме более 500 тысяч рублей, после чего, через банкомат терминал, перевела денежные средства на указанный «лжеследователем» счет.