Жителя Томской области посадят в тюрьму на 3 года за хулиганство с применением оружия

Отмечается, что мужчина скрылся с места преступления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в селе Средний Васюган местного 63-летнего жителя посадят в тюрьму на 3 года за хулиганство с применением оружия. Мужчина выстрелил в окно своего знакомого из ружья, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Каргасокский районный суд признал 63-летнего жителя с. Средний Васюган виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство совершенное с применением оружия)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что подсудимый, находясь в алкогольном опьянении, пришел к дому своего знакомого, где находилась его сожительница, и выстрелил в окно из ружья. После он также произвел выстрел в кузов автомобиля, который был припаркован рядом.

Так как обвиняемый уже был ранее судим, ему выдвинули наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.