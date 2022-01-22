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Общество22 января 2022 3:23

Канатная дорога, которая будет связана с томским межвузовским кампусом, будет работать в -40 градусов.

Канатка сможет переместить до 9-10 тысяч человек
Ксения Высотина
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На строительство канатной дороги может уйти 6-7 месяцев.

На строительство канатной дороги может уйти 6-7 месяцев.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Будущая канатная дорога, которая будет связана с томским межвузовским кампусом, будет работать в -40 градусов. Канатка сможет переместить до 9-10 тысяч человек, об этом рассказал заместитель гендиректора группы компаний «Гранит» Евгений Плетнев в интервью томскому Центру управления регионом.

-По канатным дорогам в Томске будут ходить 12-местные гондолы — канатка сможет переместить до 9-10 тысяч человек в одну и другую сторону, - рассказал Плетнев.

Заместитель гендиректора компании отметил, что канатная дорога сможет работать при минус 40 градусов, так как в сидениях будет установлен обогрев.Помимо этого, она будет находиться в стабильном положении при сильном ветре.

Представитель компании уточнил, что на проектирование конструкции потребуется около 10 месяцев, а на ее строительство — около 6-7.