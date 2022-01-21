Двое человек госпитализированы после столкновения лесовоза и Mitsubishi около села Корнилово

По предварительной информации, водитель Mitsubishi при повороте налево не пропустил грузовик Фото: Владислав Пирогов

Вечером в пятницу, 21 января, вблизи села Корнилово произошло ДТП с участием Mitsubishi и грузовика. Травмы получили два пассажира легковушки, сообщили в УМВД по томской области.

Уточняется, что столкновение произошло около 16:00 в районе села Корнилово в Томской области. По предварительной информации, водитель Mitsubishi при повороте налево не пропустил грузовик и врезался в него. После удара грузовой автомобиль продолжил движение и съехал в кювет.

В результате ДТП в больницу были доставлены два пассажира Mitsubishi.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.