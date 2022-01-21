В Томске на месте долгостроя по улице Косарева построят жилой дом

Администрация Томска продолжит изымать недострои и выставлять их на торги. Фото: Густаво Зырянов

Власти Томска решили в судебном порядке изымать недостроенные объекты, а после - выставлять на торги. Первым таким объектом стал долгострой на улице Косарева, 6, сообщили в администрации.

Работы на этом объекте не ведутся с 70-х годов, жители Томска давно жалуются на его состояние и открытый доступ к опасному зданию.

Торги по продаже недостроя на Косарева, 6, состоялись в октябре 2021 года, начальная цена объекта составляла почти 14 миллионов рублей.

На торги заявились индивидуальный предприниматель и ООО «Специализированный застройщик «СД-Берег» из соседнего Новосибирска.

По данным сайта муниципальных торгов, победил предложивший за объект 30,58 миллиона рублей «СД-Берег». Эту сумму передали собственникам здания и теперь объектом владеют новосибирцы, которые планируют построить на этом месте многоэтажный дом.

По словам и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства Сергея Чикова, администрация Томска продолжит изымать недострои и выставлять их на торги.