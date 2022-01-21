Коронавирус унес жизни еще у трех жителей Томской области

Сейчас в регионе 64 438 подтвержденных случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21 января 2022 года стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 694 человек.

Также в Томской области выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 64 438 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 483 житель Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 58 587 человека.

За последние сутки в стране выявлено 49 513 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 692 пациента скончались, 24 719 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 987 774 человек, 324 752 скончались, 9 975 052 выздоровели.