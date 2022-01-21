Житель Стрежевого посадят в тюрьму на 7 месяцев из-за повторного управления автомобилем в нетрезвом виде

Пока мужчина катался по одной из улиц, сотрудники ГИБДД остановили его и выяснили, что мужчина пьян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в городе Стрежевой местного 34-летнего жителя посадят в тюрьму на 7 месяцев из-за повторного управления автомобилем в нетрезвом виде. Мужчина перед продажей машины решил в последний раз прокатиться на нем, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Стрежевской городской суд признал 34-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2641 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что перед продажей своего автомобиля обвиняемый решил в последний раз прокатиться на нем. Пока мужчина катался по одной из улиц, сотрудники ГИБДД остановили его и выяснили, что мужчина пьян. Осужденный отказался проходить медицинское освидетельствование.

Мужчину осудили на 7 лет лишения свободы.