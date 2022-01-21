Прибытие авиарейса из Екатеринбурга в Томск задерживается на четыре часа

Обратный рейс Томск — Нижневартовск — Екатеринбург был запланирован в 15:45
Фото: Дарья АСЛАМОВА
В аэропорт Томска на четыре с половиной часа задерживается прибытие рейса из Екатеринбурга и Нижневартовска авиакомпании «РусЛайн». Из-за этого с задержкой вылетит и обратный рейс из Томска.
По данным онлайн-табло воздушной гавани, рейс авиакомпании «РусЛайн» Екатеринбург - Нижневартовск - Томск прибудет в 19:25, вместо 15:00.
Обратный рейс Томск — Нижневартовск — Екатеринбург был запланирован в 15:45, однако сейчас время вылета из Богашево изменилось на 20:00.