Прибытие авиарейса из Екатеринбурга в Томск задерживается на четыре часа

Обратный рейс Томск — Нижневартовск — Екатеринбург был запланирован в 15:45 Фото: Дарья АСЛАМОВА

В аэропорт Томска на четыре с половиной часа задерживается прибытие рейса из Екатеринбурга и Нижневартовска авиакомпании «РусЛайн». Из-за этого с задержкой вылетит и обратный рейс из Томска.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, рейс авиакомпании «РусЛайн» Екатеринбург - Нижневартовск - Томск прибудет в 19:25, вместо 15:00.

Обратный рейс Томск — Нижневартовск — Екатеринбург был запланирован в 15:45, однако сейчас время вылета из Богашево изменилось на 20:00.