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Общество21 января 2022 8:52

Прибытие авиарейса из Екатеринбурга в Томск задерживается на четыре часа

Из-за этого с задержкой вылетит и обратный рейс из Томска.
Источник:kp.ru
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Обратный рейс Томск — Нижневартовск — Екатеринбург был запланирован в 15:45

Обратный рейс Томск — Нижневартовск — Екатеринбург был запланирован в 15:45

Фото: Дарья АСЛАМОВА

В аэропорт Томска на четыре с половиной часа задерживается прибытие рейса из Екатеринбурга и Нижневартовска авиакомпании «РусЛайн». Из-за этого с задержкой вылетит и обратный рейс из Томска.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, рейс авиакомпании «РусЛайн» Екатеринбург - Нижневартовск - Томск прибудет в 19:25, вместо 15:00.

Обратный рейс Томск — Нижневартовск — Екатеринбург был запланирован в 15:45, однако сейчас время вылета из Богашево изменилось на 20:00.