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Общество21 января 2022 7:51

Жителю томского села грозит 10 лет колонии за хранение более двух килограммов марихуаны

Мужчина собрал растущие на своем приусадебном участке в селе Нарга верхушки и листья дикорастущей конопли.
Источник:kp.ru
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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Нарга Молчановского районе полицейские установили и задержали 61-летнего подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Мужчине грозит до десяти лет колонии, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, мужчина собрал растущие на своем приусадебном участке в селе Нарга верхушки и листья дикорастущей конопли общей массой 2 323 грамма. Наркотики он незаконно хранил на крыше надворной постройки на территории своего участка.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.