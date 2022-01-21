Жителю томского села грозит 10 лет колонии за хранение более двух килограммов марихуаны

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Нарга Молчановского районе полицейские установили и задержали 61-летнего подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Мужчине грозит до десяти лет колонии, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, мужчина собрал растущие на своем приусадебном участке в селе Нарга верхушки и листья дикорастущей конопли общей массой 2 323 грамма. Наркотики он незаконно хранил на крыше надворной постройки на территории своего участка.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.