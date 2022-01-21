В Северске 80-летняя пенсионерка перевела мошенникам 100 тысяч рублей, «спасая» сына

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фото: Густаво Зырянов

В полицию Северска обратилась 80-летняя местная жительница, которая заявил о хищении денег в сумме более 100 тысяч рублей. Женщина поверила мошенникам, которые сообщили, что ее сын в беде, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, женщине на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что ее сын участвовал в драке и убил человека.

Спустя время на мобильный телефон пенсионерки позвонил якобы сын, который сообщил, что убил человека и сейчас находится в полиции. Он добавил, что для того, чтобы избежать ответственности, пенсионерке необходимо передать 100 000 рублей человеку, который приедет к ней домой.

Женщина поверила злоумышленникам и отдала 100 000 рублей пришедшей к ней домой незнакомой женщине.

Через время пенсионерка позвонила родственникам и поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».