В ДТП на томской трассе пострадал 36-летний мужчина

Травмы получил 36-летний пассажир автомобиля Volkswagen, он был доставлен в больницу. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Накануне вечером на трассе под Томском произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Toyota. Травмы получил 36-летний пассажир Volkswagen, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 20 января около 21:00 на 8-ом километре трассе Томск - Каргала - Колпашево 48-летний водительVolkswagen Polo при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser.

Травмы получил 36-летний пассажир автомобиля Volkswagen, он был доставлен в больницу.