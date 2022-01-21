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Происшествия21 января 2022 5:01

В ДТП на томской трассе пострадал 36-летний мужчина

Накануне вечером на трассе под Томском произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Toyota.
Источник:kp.ru
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Травмы получил 36-летний пассажир автомобиля Volkswagen, он был доставлен в больницу.

Травмы получил 36-летний пассажир автомобиля Volkswagen, он был доставлен в больницу.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Накануне вечером на трассе под Томском произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Toyota. Травмы получил 36-летний пассажир Volkswagen, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 20 января около 21:00 на 8-ом километре трассе Томск - Каргала - Колпашево 48-летний водительVolkswagen Polo при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser.

Травмы получил 36-летний пассажир автомобиля Volkswagen, он был доставлен в больницу.