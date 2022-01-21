В Томске на развитие зоны отдыха на юге выделят 10 млн рублей

Жители города уже давно просят создать на стадионе и возле него условия для занятий маленьких спортсменов, а также выделить место для прогулок старшего поколения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделит 10 млн рублей на развитие зоны отдыха. Средства возьмут из фонда финансирования непредвиденных расходов, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил администрации Томска 10 миллионов рублей из фонда финансирования непредвиденных расходов на развитие рекреационной зоны стадиона «Политехник» (бывший «Буревестник») и прилегающих территорий», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что жители города уже давно просят создать на стадионе и возле него условия для занятий маленьких спортсменов, а также выделить место для прогулок старшего поколения.

В ведомстве отметили, что в планах на 2022 год обустройство 1600 метров тропиночной сети в плиточном и щебеночном исполнении, шести видовых площадок с беседками или консольным выносом, защищенных от осадков и ветра павильонов для настольного тенниса и шахматно-шашечных столов.

Помимо этого, планируется строительство веревочного парка свободного доступа и тренажерного комплекса для развития координации у детей.