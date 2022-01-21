Томск вошел в топ-7 городов с самыми дешевыми садами Сибири

Меньше томичей за детсад платят родители в Барнауле, Абакане, Новосибирске, Омске и Кемерове. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске родители дошкольников платят за день пребывания ребенка в детском саду 135 рублей. Меньше всего по Сибири платят за детский сад в Красноярске - почти 92 рубля в день, сообщает Томскстат.

В конце декабря разница между минимальной и максимальной платой за детсад составила 1,7 раза.

Меньше всего за детский сад платят красноярские родители - 91 рубль 87 копеек в день. Дороже всего по Сибири детский сад обходится родителям в Горно-Алтайске - 157 рублей 14 копейки в день.

В Томске оплата за детский сад в 2021 не менялась, она по-прежнему составляет 135 рублей в день. Так, Томск занимает седьмое место в рейтинге дешевых детских садов по Сибири. Меньше томичей за детсад платят родители в Барнауле, Абакане, Новосибирске, Омске и Кемерове. Дороже детский сад обходится родителям Иркутска, Кызыла и Горно-Алтайска.