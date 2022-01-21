Житель Асино ограбил пенсионерку и выпрыгнул из окна второго этажа

Полицейские оперативно задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 48-летний местный житель Фото: Владислав Пирогов

В городе Асино Томской области полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина проник в квартиру к пенсионерки, похитил кошелек с деньгами и выпрыгнул в окно, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительной информации, подозреваемый постучал в квартиру пенсионерке и как только она открыла дверь, самовольно зашел внутрь. Мужчина ударил пенсионерку и ее сына, затем похитил из кухни кошелек с деньгами и документами, после чего выпрыгнул из окна второго этажа.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 48-летний местный житель, который находился в селе Тегульдет. При нем находилась часть похищенного имущества.

Задержанный частично возместил причинённый ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.