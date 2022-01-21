В Томске ученые выяснили, каким способом можно лучше «сжигать» сахар при диабете второго типа

Повысить КПД тренировок и эффективность утилизации сахара помогал выброс гормонов стресса. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Томске ученые из университета ТГУ выяснили, каким способом можно лучше «сжигать» сахар при диабете второго типа. Для этого был организован масштабный эксперимент длиною в 4 месяца, сообщает пресс-служба вуза.

«Ученые факультета физической культуры Томского госуниверситета в рамках гранта, поддержанного РНФ, исследуют особенности механизма усвоения глюкозы при сахарном диабете 2 типа», - говорится в сообщении.

В университете рассказали, что для такого открытия был организован масштабный четырехмесячный эксперимент, в котором было задействовано 240 подопытных мышей. Отмечается, что подобного в мире еще никто не проводил.

Как заявил заведующий кафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ФФК ТГУ Леонид Капилевич, сахарный диабет второго типа, который также называют инсулиннезависимым, обусловлен тем, что мышцы не могут эффективно утилизировать сахар.

Уточняется, что повысить КПД тренировок и эффективность утилизации сахара помогал выброс гормонов стресса. В дальнейших исследованиях ученые намерены проверить эту гипотезу. Уже подана заявка на продление гранта РНФ.