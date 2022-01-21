В Томском ТЦ «Бум» выявлено более 40 нарушений по пожарной безопасности

После того, как прокурор обратился в суд со всеми нарушениями, собственники исправили недочеты, и все устранили. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томске в торговом центре «Бум» было найдено более 40 нарушений по пожарной безопасности. После обращения прокурора в суд нарушения уже устранены в полном объеме, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Октябрьского района г. Томска с привлечением специалистов МЧС России провела проверку соблюдения противопожарного законодательства в торговом центре «БУМ»», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в эти более 40 нарушений вошло: несоответствие эвакуационных путей нормативным требованиям, отсутствие автоматической установки пожаротушения, вытяжной противодымной вентиляции, необходимых противопожарных перегородок и ограждающих конструкций.

После того, как прокурор обратился в суд со всеми нарушениями, собственники исправили недочеты, и все устранили.