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Общество21 января 2022 3:11

В Томском ТЦ «Бум» выявлено более 40 нарушений по пожарной безопасности

Нарушения уже устранены в полном объеме
Ксения Высотина
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После того, как прокурор обратился в суд со всеми нарушениями, собственники исправили недочеты, и все устранили.

После того, как прокурор обратился в суд со всеми нарушениями, собственники исправили недочеты, и все устранили.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томске в торговом центре «Бум» было найдено более 40 нарушений по пожарной безопасности. После обращения прокурора в суд нарушения уже устранены в полном объеме, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Октябрьского района г. Томска с привлечением специалистов МЧС России провела проверку соблюдения противопожарного законодательства в торговом центре «БУМ»», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в эти более 40 нарушений вошло: несоответствие эвакуационных путей нормативным требованиям, отсутствие автоматической установки пожаротушения, вытяжной противодымной вентиляции, необходимых противопожарных перегородок и ограждающих конструкций.

После того, как прокурор обратился в суд со всеми нарушениями, собственники исправили недочеты, и все устранили.