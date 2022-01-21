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Общество21 января 2022 1:47

Два томича получили административные штрафы за то, что катались по тротуарам на снегоходах

Один из мужчин не имел права на управление таким транспортом
Ксения Высотина
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За рулем снегохода SKI DOO были 31- и 34-летний жители города Томска.

За рулем снегохода SKI DOO были 31- и 34-летний жители города Томска.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске полиция задержала двух мужчин, которые катались по тротуарам на снегоходах. Обоим грозит административный штраф, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области поступила информация о нарушении Правил дорожного движения двумя водителями снегоходов по тротуару одной из центральных улиц города Томска», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что за рулем снегохода SKI DOO были 31- и 34-летний жители города Томска.

Сотрудники ГАИ составили на мужчин административные штрафы по статье «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам» санкции которой подразумевают штраф в 2 тысячи рублей.

Также выяснилось, что один из них не имел права на управление таким видом транспорта. Поэтому в отношении 31-летнего томича была составлена статья «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» санкции которой подразумевают штраф в размере от 5000 до 15000 рублей.