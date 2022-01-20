В ДТП на томской трассе пострадал трехлетний мальчик

Автомобиль Toyota Vista, за рулем которого находился 18-летний парень, выехал на встречную полосу. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Утром в среду, 19 января, на трассе под Томском произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП в больницу были доставлены четыре человека, в том числе 3-летний мальчик, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 19 января около 10:40 на подъезде к Томску автомобиль Toyota Vista, за рулем которого находился 18-летний парень, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Skoda Fabia.

В результате аварии в больницу с травмами были доставлены 69-летний водитель и 3-летний пассажир автомобиля Skoda, также 43-летняя женщина и 67-летний мужчина, которые находились в автомобиле Toyota.