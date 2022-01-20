В Томской области полицейский спас мальчика от нападения бродячей собаки

От страха мальчик попытался убежать от собаки, но упал на сугроб. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне днем в деревне Кисловка Томского района на мальчика напала бродяча собака. Мимо проезжал участковый, который увидел нападение, незамедлительно остановил автомобиль и отогнал собаку от ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

В среду, 19 января, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Томскому району Андрей Кириллов ехал на служебном автомобиле по территории Северного парка в деревне Кисловка. В какой-то момент мужчина увидел, что недалеко от дома №13 по улице Марины Цветаевой на мальчика напала собака.

От страха мальчик попытался убежать от собаки, но упал на сугроб. Пес бегал вокруг ребенка и пытался его укусить. В это время на помощь ребенку пришел полицейский, который громким криком отогнал собаку.

Участковый осмотрел испуганного ребенка, который чудом избежал травм, после чего отвел домой, где его ждала мама.

Мама и сын поблагодарили полицейского за спасение.