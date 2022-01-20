В Томске 38-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве знакомого

В ходе конфликта подозреваемый ударил знакомого ножом в область груди, в результате чего мужчина скончался. Фото: Владислав Пирогов

В одной из квартир в Октябрьском районе Томска обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан 38-летний местный житель, сообщили в СУ СК РФ по Томской области.

По предварительной информации, вечером в понедельник, 17 января, в квартире жилого дома в Октябрьском районе Томска между пьяным 38-летним мужчиной и его знакомым возник конфликт на почве возникших личных неприязненных отношений.

В ходе конфликта подозреваемый ударил знакомого ножом в область груди, в результате чего мужчина скончался.

Мужчина находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.