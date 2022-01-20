Организатора секты «Свидетели Иеговы» в Северске осудили на 7 лет

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области жителя Северска признали виновным в организации деятельности экстремистской организации. Мужчина организовал секту «Свидетели Иеговы", сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Судом установлено, что с июля 2018 года по июль 2020 года в Северске мужчина организовал работу местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы», при этом зная, что деятельность ее запрещена.

Организация проводила закрытые конспиративные собрания, религиозные выступления и богослужения. Также активно распространялась экстремистская литература и велись работы по вербовке и вовлечению новых участников в Северске.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Томской области.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с ограничением свободы на два года. Также ему запрещено работать во всех образовательных учреждениях и публиковать любую образовательную информации, в том числе в интернете, сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.