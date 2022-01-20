Более 29 тысяч человек в 2021 году прошли лечение в стационарах Томской ОКБ

За прошлый год хирурги ОКБ сделали 15 775 операций, а помощь в поликлинике медучреждения получили 153 229 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске за 2021 год более 29 тысяч человек прошли лечение в стационарах Томской ОКБ. В том числе, хирурги выполнили более 15 тысяч операций, сообщает telegram-канал облздрава.

«В 2021 году в отделениях дневного и круглосуточного стационара Томской областной клинической больницы прошли лечение 29 210 человек», - говорится в сообщении.

В «Области здоровья» рассказали, что за прошлый год хирурги ОКБ сделали 15 775 операций, а помощь в поликлинике медучреждения получили 153 229 человек.

Также отмечается, что помимо томичей в больнице прошли лечение жители Москвы, Республики Крым, Калининграда, а также иностранцы из Эквадора, Индонезии, Таджикистана и Армении.

Как рассказал главный врач Томской ОКБ Михаил Лукашов, в стационаре были наиболее востребованы отделения челюстно-лицевой хирургии, травматологическое, нейрохирургическое, офтальмологическое, гематологическое, кардиологическое, терапевтическое, гинекологическое, а также Региональный сосудистый центр.

Он добавил, что персонал ОКБ круглосуточно оказывает полный спектр жизненно необходимой медпомощи.