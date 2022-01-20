Экономиста детского соцучреждения и бизнесмена осудили за мошенничество в Томске

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске суд признал виновными 42-летнюю женщину и 35-летнего мужчину в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Они заключали фиктивные договоры на поставку продуктов в детское соцучреждение, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в период с июня по сентябрь 2018 года женщина, занимая пост экономиста областного государственного соцучреждения для детей, договорилась с бизнесменом о совместном хищении бюджетных денег.

Для этого томичка заключила с бизнесменом фиктивные договоры на поставку продуктов для питания детей, а после составила документы об их исполнении. На основании этих документов томский предприниматель получил более 250 000 рублей, которые сообщники потратили на личные нужды.

Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, также ей предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также со штрафом в размере 40 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.