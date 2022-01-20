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Общество20 января 2022 6:04

В Томске благоустройство парка «Звездный» затронет только половину его территории

Согласно проекту, работы затронут 21,5 гектаров
Ксения Высотина
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Дизайнеры разработали проект исходя из опроса, которые прошли томичи.

Дизайнеры разработали проект исходя из опроса, которые прошли томичи.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Вовремя благоустройся томского парка «Звездный» реконструкции подвергнется только половина территории. Согласно проекту, работы затронут 21,5 гектаров, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Дизайнеры подчеркивают, что все решения их проекта максимально вписаны в существующий природный ландшафт и адаптированы под рельеф местности», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что часть парка, где располагаются хвойные деревья сохранится, но в этом месте добавятся дорожки для бега и пеших прогулок.

Уточняется, что создатели уберут из проекта асфальтобетонные дорожки, предлагая в качестве альтернативы экологичные варианты из дерева, гравия и щепы.

В мэрии отметили, что дизайнеры разработали проект исходя из опроса, которые прошли томичи.