В Томской области для 1,5 тысяч семей продлили выплату пособий

Для того, чтобы оформить социальные пособия впервые можно по предварительной записи в центрах социальной поддержки или в МФЦ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Для 1,5 тысячи томских семей автоматически продлили выплату пособий еще на год в беззаявительном порядке. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«В январе более 1,5 тысяч семей Томской области автоматически продолжили получать детские пособия, их продлили еще на год в беззаявительном порядке», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что в число таких выплат попало пособие на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка, компенсация за детский сад и ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг малообеспеченным многодетным семьям.

Отмечается, что до этого, что бы получить право на выплату нужно было обращаться в центр соцподдержки по месту жительства, а сейчас информацию по получателям пособия соцзащита обновляет самостоятельно.

Добавим, что для того, чтобы оформить социальные пособия впервые можно по предварительной записи в центрах социальной поддержки или в МФЦ.