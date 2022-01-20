В Томске полицейские залезли через балкон в квартиру, чтобы помочь женщине

После того, как полицейские прибыли по нужному адресу, дверь в квартиру никто не открывал и поэтому они решили подняться в квартиру через балкон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томские полицейские залезли через балкон в квартиру, чтобы помочь женщине. Из квартиры в доме по ул. Кулагина доносились крики с просьбой о помощи, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«11 января 2022 года около 04 часов 10 минут в дежурную часть ОМВД России по Советскому району города Томска поступило сообщение от жительницы одного из многоквартирных домов по улице Кулагина с просьбой о помощи», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что после получения сообщения в отделение, стражи правопорядка немедленно направились к дому. После того, как полицейские прибыли по нужному адресу, дверь в квартиру никто не открывал и поэтому они решили подняться в квартиру через балкон.

- Увидел через окно как молодой человек наносит удары руками и ногами по телу лежащей на полу женщине. Было принято решение проникать в квартиру, - пояснил полицейский.

После того, как стражам порядка удалось остановить конфликт, женщину доставили в больницу, а мужчину в отделение полиции.