Жители Томска пожаловались на отсутствие многоуровневого паркинга в Радонежском

Само строительство может начаться со второго квартала. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске местные житель жалуются в соцсетях на то, что в мкр. Радонежский отсутствует многоуровневый паркинг. По такому поводу ЦУР взял комментарий у начальника департамента архитектуры Дмитрия Ассонова

- Сегодня прошел штаб по строительству объектов национальных проектов на территории города Томска. В том числе обсуждался вопрос строительства многоуровневого паркинга в микрорайоне Радонежский, - заявил Дмитрий Ассонов.

Он также отметил, что генеральный директор «ТДСК» уже сообщил о проектировании паркингов в ближайшее время. Само строительство может начаться со второго квартала.

Добавляется, что с этого же момента жильцы могут организовать гаражно-строительный кооператив и участвовать в строительстве парковки с первых шагов.