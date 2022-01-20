Житель Колпашево сядет в тюрьму на 3 года за незаконный сбыт наркотиков

У мужчины изъяли более 9 грамм наркотических средств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в Колпашево местный 35-летний житель сядет в тюрьму на 3 года за незаконный сбыт наркотиков. У мужчины изъяли более 9 грамм наркотических средств, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Колпашевский городской суд Томской области признал ранее судимого 35-летнего жителя города виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что мужчина через интернет заказал синтетические средства и оплатил покупку. После того, как обвиняемый получил адрес тайника, он направился в Томск, а после возвращения в Колпашево был задержан полицией.

В отношении мужчины завели уголовное дело, суд выдвинул ему обвинения и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 4 месяца.