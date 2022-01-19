Более 50 домов останутся без света в Томске 20 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске в четверг, 20 января, на время проведения плановых ремонтов оборудования обесточат более 50 жилых домов. Об этом сообщили "Горсети".

Так, с 09:00 до 15:00 свет отключат в домах:

СТ "Весна" уч.1279, уч.1284,уч.1286,уч.1287,уч.1291,уч.1292,уч.1293,уч.1301;

ул. Ветровая 2-а,2-б,3-9,3/1,4-6,10,13-15,13/1,16-18,19;

ул. Ковыльная 1а,3-5,8 стр.1,8-12,16;

ул. Приветливая 5-17,21-37,33-а,41-59;

ул. Степная 6-я 1-15,2,2-а;

ул. Суходольная 1-а,2-а,6-12,6-а,9,11а,13-17, уч.1;

ул. Тенистая 2-4,5-7,8,12-16,17-29,20-28;

ул. Травяная 6-10,7-9,7-а,7-б,9-а,11-а,13-25,13/1,14,18-26,29,32-34,38-48,52-54,58-68.