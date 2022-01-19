Один из заболевших «омикроном» житель Томска вернулся из Москвы

Фото: Густаво Зырянов

По данным на 19 января, в Томске зафиксировано два случая заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Один из заболевших прибыл из Москвы, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Томской области.

Напомним, в Томске в среду, 19 января, зафиксирован первый случай "омикрона". Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил принять дополнительные меры в связи с предстоящей волной омикрона.

Всего на территории Томской области выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. На данный момент заболевшие изолированы, они чувствуют себя удовлетворительно, клинических проявлений заболевания у них нет.

Один заболевших «омикроном» прибыл из Москвы, место инфицирования второго неизвестно.

Уточняется, что ситуацию находится на контроле регионального Управления Роспотребнадзора, проводятся все необходимые противоэпидемические меры.