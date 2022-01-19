В Северске в ДТП с участием Toyota пострадал 73-летний водитель

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В среду днем в Северске произошло ДТП с участием двух автомобилей Toyota, в результате которого 73-летний мужчина был доставлен в больницу, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 19 января около 13:05 в Северске 73-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Rav 4, выезжая с АЗС, не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Camry, который ехал со стороны Северска в Томск. В результате чего автомобили столкнулись.

Водителя Toyota Rav 4 госпитализировали с травмами, а мужчине, который был за рулем Toyota Camry, была оказана разовая медицинская помощь.