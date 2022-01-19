Глава Советского района Томска Оксана Рубцова покидает пост из-за переезда

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С 24 января исполняющим обязанности главы Советского района Томска будет заместитель по вопросам ЖКХ Вячеслав Шипицын. Оксана Рубцова покидает свой пост в связи с переездом, сообщил и.о. мэра города Михаил Ратнер.

Михаил Ратнер поблагодарил Оксану Семеновну за большую проделанную работу работу. Он отметил, что Рубцова большой профессионал и крепкий хозяйственник, она всегда тесно общается с жильцами и знает каждую улицу и переулок своего района.

Оксана Рубцова также поблагодарила коллег и жителей Советского района за совместную работу. Она добавила, что расставаться с любимым районом ей жаль, но семейные обстоятельства сложились так, что Рубцова вынуждена сменить место жительства.

"С большой теплотой буду вспоминать о работе в районной администрации, своих коллегах и о моем родном Томске", - заключила Оксана Рубцова.