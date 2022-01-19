Томская область стала регионом-лидером по социальной газификации

Фото: пресс-служба АТО

На совещании у Президента России Владимира Путина вице-премьер правительства Александр Новак отметил высокие темпы по реализации программы социальной газификации в Томской области.

Напомним, в 2021 году федеральное правительство совместно с партией «Единая Россия» разработало и приняло ключевые документы, которые необходимы для реализации новой модели газификации. Теперь газ доводится до участка бесплатно в ранее газифицированных населенных пунктах, значительно упрощена процедура и сокращены сроки подключения.

На сегодняшний день от жителей Томской области поступило около семи тысяч заявок на догазификацию — это в четыре раза больше, чем в предыдущие годы. С апреля 2021-го заключено более 1700 договоров, газ доведен до 1420 участков.

Подать заявку на догазификацию жители могут через электронный портал единого оператора газификации РФ, а также в клиентских центрах газораспределительных организаций, офисах многофункционального центра «Мои документы» и на портале госуслуг.

«Губернатор Сергей Жвачкин уделяет особое внимание предоставлению мер социальной поддержки населения для подключения к газу и держит на своем контроле выполнение поставленных президентом задач по догазификации, — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный. — Созданный главой региона штаб контролирует исполнение пообъектного плана-графика до 2024 года, который включает более 21 тысячи домовладений».