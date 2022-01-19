Жителя Каргасокского района, который страдает наркоманией, лишили водительского удостоверения

Мужчина, имея водительское удостоверение категории «В, С», состоял на учете в диспансере с синдромом наркотической зависимости. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области в Каргасокском районе местного 24-летнего жителя лишили водительского удостоверения из-за того, что он страдает наркоманией и алкоголизмом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Каргасокского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. В силу закона алкоголизм, наркомания и токсикомания являются безусловными противопоказаниями для допуска к вождению автомобилей», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что мужчина, имея водительское удостоверение категории «В, С», состоял на учете в диспансере с синдромом наркотической зависимости.

После проверки прокуратура направил в суд административное исковое заявление о прекращении права жителя региона на управление любым транспортом. Это обосновали тем, что мужчина ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения.